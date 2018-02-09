Сломанная челюсть и зашитая бровь: задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресечения

Александр_Шепелев

Генпрокуратура заявила о задержании экс-регионала и экс-нардепа от БЮТ Александра Шепелева. При задержании сотрудники СБУ обнаружили у задержанного документы, среди которых была «корочка», выписанная так называемым «министерством госбезопасности ДНР».

По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, в отношении Шепелева продолжается досудебное расследование. Экс-нардепа подозревают в госизмене, покушении на убийство, хищении средств и других особо тяжких преступлениях, передает Час Пик.

С 2014 г. Шепелев находился в международном розыске и скрывался на территории РоSSии. В 2015 г. роSSийский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но позже РФ отказала Украине в выдаче Шепелева. Задержан он был в Конча-Заспе, где находился целую неделю после возвращения из РоSSии.

Лариса Сарган в эфире телеканала NewsOne рассказала подробности задержания экс-регионала Шепелева.

Сегодня в Печерском суде Киева задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресечения. Начало суда было запланировано на 11.30, но заседание так и не началось.

Как рассказала журналистам подруга жены Шепелева Елена Гуменюк, у задержанного сломана челюсть и зашита бровь. 

Нардеп от «Оппблока» Юрий Мирошниченко считает, что дело Шепелева должно быть рассмотрено беспристрастно, а сам задержанный имеет право на презумпцию невиновности. Он считает, что нужно тщательно разобраться в выдвинутых обвинениях и исключить политический фактор.

«Репутация нашей страны выше амбиции политиков, которые могут инициировать уголовные дела», - заявил Мирошниченко.

Справка Википедии: Александр Шепелев - член фракции «Блок Юлии Тимошенко» (2007-2010 рр.), член фракции Партии регионов (2010 р.).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
Шепелеву с синяками на лице начали избирать меру пресеченияШепелеву с синяками на лице начали избирать меру пресечения
Суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залогСуд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залог
Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителейАпелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей
Суд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взяткеСуд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взятке
Суд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залогаСуд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залога
Суд решил избирать меру пресечения Ежову в закрытом режимеСуд решил избирать меру пресечения Ежову в закрытом режиме
Суд избрал меру пресечения харьковскому соратнику МедведчукаСуд избрал меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука
Суд избрал меру пресечения мэру Старого СамбораСуд избрал меру пресечения мэру Старого Самбора
ГПУ подаст апелляцию на решение суда по мере пресечения для СаакашвилиГПУ подаст апелляцию на решение суда по мере пресечения для Саакашвили
Суд решил не применять к Саакашвили меру пресеченияСуд решил не применять к Саакашвили меру пресечения
Последние новости
Подгружаем последние новости