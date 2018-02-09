Сломанная челюсть и зашитая бровь: задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресечения

Генпрокуратура заявила о задержании экс-регионала и экс-нардепа от БЮТ Александра Шепелева. При задержании сотрудники СБУ обнаружили у задержанного документы, среди которых была «корочка», выписанная так называемым «министерством госбезопасности ДНР».

По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, в отношении Шепелева продолжается досудебное расследование. Экс-нардепа подозревают в госизмене, покушении на убийство, хищении средств и других особо тяжких преступлениях, передает Час Пик.

С 2014 г. Шепелев находился в международном розыске и скрывался на территории РоSSии. В 2015 г. роSSийский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но позже РФ отказала Украине в выдаче Шепелева. Задержан он был в Конча-Заспе, где находился целую неделю после возвращения из РоSSии.

Лариса Сарган в эфире телеканала NewsOne рассказала подробности задержания экс-регионала Шепелева.

Сегодня в Печерском суде Киева задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресечения. Начало суда было запланировано на 11.30, но заседание так и не началось.

Как рассказала журналистам подруга жены Шепелева Елена Гуменюк, у задержанного сломана челюсть и зашита бровь.

Нардеп от «Оппблока» Юрий Мирошниченко считает, что дело Шепелева должно быть рассмотрено беспристрастно, а сам задержанный имеет право на презумпцию невиновности. Он считает, что нужно тщательно разобраться в выдвинутых обвинениях и исключить политический фактор.

«Репутация нашей страны выше амбиции политиков, которые могут инициировать уголовные дела», - заявил Мирошниченко.

Справка Википедии: Александр Шепелев - член фракции «Блок Юлии Тимошенко» (2007-2010 рр.), член фракции Партии регионов (2010 р.).