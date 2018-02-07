Тела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛО

Трупы были найдены в районе поселка Теплого Станично-Луганского района.

Военнослужащие сил Антитеррористической операции и сотрудники Национальной полиции при посредничестве общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганской области" передали противоположной стороне останки двух погибших, вероятно членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Фото: facebook.com/ato.news

"По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", трупы были найдены во время поисковых работ в районе поселка Теплого Станично-Луганского района в прошлом году в общем захоронении из шести тел", - говорится в сообщении.

По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцы из Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два - из РоSSийской Федерации, переданные сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается.

Фото: facebook.com/ato.news

Тела были переданы членам "Союза ветеранов Афганистана Луганской области", которые сотрудничают в рамках этого проекта.

Украинские военные выразили надежду, что проведенная работа даст положительный результат и активизирует мероприятия по поиску погибших и пропавших без вести на территориях, временно не подконтрольных правительству Украины, для дальнейшей их идентификации, возвращения домой, захоронения и памяти.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее сегодня "ДНР" отдала Украине 20 заключенных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"
На Мальдивах арестовали двух судей Верховного судаНа Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда
США впустили роSSийских разведчиков "ради интересов национальной безопасности"США впустили роSSийских разведчиков "ради интересов национальной безопасности"
Порошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантовПорошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантов
После побега Януковича нападения роSSийских войск ожидали со всех границ - ПарубийПосле побега Януковича нападения роSSийских войск ожидали со всех границ - Парубий
Помилованную президентом женщину передали боевикам "ДНР"Помилованную президентом женщину передали боевикам "ДНР"
В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из ПриднестровьяВ БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья
Из МИД Польши уволят всех выпускников роSSийских вузовИз МИД Польши уволят всех выпускников роSSийских вузов
Дело Штепы снова передали в другой судДело Штепы снова передали в другой суд
В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиковВ Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости