Тела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛО
Трупы были найдены в районе поселка Теплого Станично-Луганского района.
Военнослужащие сил Антитеррористической операции и сотрудники Национальной полиции при посредничестве общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганской области" передали противоположной стороне останки двух погибших, вероятно членов незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", трупы были найдены во время поисковых работ в районе поселка Теплого Станично-Луганского района в прошлом году в общем захоронении из шести тел", - говорится в сообщении.
По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцы из Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два - из РоSSийской Федерации, переданные сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается.
Тела были переданы членам "Союза ветеранов Афганистана Луганской области", которые сотрудничают в рамках этого проекта.
Украинские военные выразили надежду, что проведенная работа даст положительный результат и активизирует мероприятия по поиску погибших и пропавших без вести на территориях, временно не подконтрольных правительству Украины, для дальнейшей их идентификации, возвращения домой, захоронения и памяти.
Ранее сегодня "ДНР" отдала Украине 20 заключенных.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.02.2018 17:49