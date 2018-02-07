Тела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛО

Трупы были найдены в районе поселка Теплого Станично-Луганского района.

Военнослужащие сил Антитеррористической операции и сотрудники Национальной полиции при посредничестве общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганской области" передали противоположной стороне останки двух погибших, вероятно членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Фото: facebook.com/ato.news

"По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", трупы были найдены во время поисковых работ в районе поселка Теплого Станично-Луганского района в прошлом году в общем захоронении из шести тел", - говорится в сообщении.

По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцы из Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два - из РоSSийской Федерации, переданные сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается.

Фото: facebook.com/ato.news

Тела были переданы членам "Союза ветеранов Афганистана Луганской области", которые сотрудничают в рамках этого проекта.

Украинские военные выразили надежду, что проведенная работа даст положительный результат и активизирует мероприятия по поиску погибших и пропавших без вести на территориях, временно не подконтрольных правительству Украины, для дальнейшей их идентификации, возвращения домой, захоронения и памяти.

Фото: facebook.com/ato.news

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