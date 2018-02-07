Дело о похищении топ-менеджера УЗ ушло в суд

Пойманы лишь два члена банды похитителей.

Дело о похищении топ-менеджера УЗ ушло в суд
Валерий Людмирский

Генпрокуратура направила в Фастовский суд обвинительный акт в отношении двух членов банды, которая похитила и восемь месяцев удерживала начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.

Как сообщается на сайте ГПУ, двое обвиняемых вошли в состав банды, которая 18 июля 2016 года похитила Людмирского и перевезла в дом в одном из сел Киевской области. Топ-менеджера УЗ восемь месяцев держали в подвале и требовали от родственников выкуп в размере 10 миллионов евро.

Члены банды обвиняются по ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (участие в вооруженной банде, организованной с целью нападения на отдельных лиц, незаконное лишение свободы и похищение человека, вымогательство, покупка оружия). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Людмирского освободила 26 марта 2017 года Нацполиция. Были задержаны гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины, однако других членов банды поймать не удалось. В МВД говорили, что ОПГ может быть причастна к другим похищениям.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко
Дело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в судДело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в суд
Прокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в КрымПрокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в Крым
НАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен ЗлочевскогоНАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского
САП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при ЗлочевскомСАП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при Злочевском
НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУНАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ
НАБУ и САП отправили в суд первое дело по е-декларациямНАБУ и САП отправили в суд первое дело по е-декларациям
Дело в отношении судьи райсуда Харькова за взяточничество закрытоДело в отношении судьи райсуда Харькова за взяточничество закрыто
САП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТСАП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТ
Дело Краснова ушло в судДело Краснова ушло в суд
Последние новости
Подгружаем последние новости