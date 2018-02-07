Дело о похищении топ-менеджера УЗ ушло в суд
Пойманы лишь два члена банды похитителей.
Генпрокуратура направила в Фастовский суд обвинительный акт в отношении двух членов банды, которая похитила и восемь месяцев удерживала начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.
Как сообщается на сайте ГПУ, двое обвиняемых вошли в состав банды, которая 18 июля 2016 года похитила Людмирского и перевезла в дом в одном из сел Киевской области. Топ-менеджера УЗ восемь месяцев держали в подвале и требовали от родственников выкуп в размере 10 миллионов евро.
Члены банды обвиняются по ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (участие в вооруженной банде, организованной с целью нападения на отдельных лиц, незаконное лишение свободы и похищение человека, вымогательство, покупка оружия). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Людмирского освободила 26 марта 2017 года Нацполиция. Были задержаны гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины, однако других членов банды поймать не удалось. В МВД говорили, что ОПГ может быть причастна к другим похищениям.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
07.02.2018 17:30