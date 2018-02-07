В Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалу

Следователи считают, что из-за политиков Греция потеряла миллиарды евро во время финансового кризиса.

В Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалу
Фото: flaggenplatz.ch

Прокуратура Греции подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров в причастности к крупному коррупционному скандалу.

Об этом сообщает Ekathermini.

Речь идет о швейцарской фармацевтической компании Novartis, которая, по версии следователей, платила врачам за назначение лекарств ее производства по высоким ценам. Сторона обвинения утверждает, что бывшие члены правительства знали об этой схеме и получили взятки за молчание. Официально имена подозреваемых не называют.

Подозреваемые чиновники работали в правительстве в период 2006-2015 годов. Следователи считают, что установление высоких цен стоило государству миллиарды во время финансового кризиса.

По информации греческих СМИ, политики получили около €50 млн взяток. СМИ также назвали имена чиновников, связанных с расследованием, среди них - бывший премьер-министр Антонис Самарас (2012-2015) и помощник премьер-министра Панагиотос Пикраменос (май-июнь 2012 года).

Также сообщается, что дело базируется преимущественно на показаниях трех человек, которые были включены в программу защиты свидетелей. В целом показания дали 20 человек.

Согласно их показаниям, крупнейшие выплаты на сумму €40 млн были осуществлены в период до 2010 года, тогда как суммы, уплаченные после 2010 года, составляли от €5 млн до €10 млн.

Самарас уже назвал обвинения "клеветой" и заявил, что подаст иск на действующего премьер-министра Алексиса Ципраса.

Парламент Греции вскоре получит материалы дела, в которых содержатся подробности расследования, чтобы решить, давать ли разрешение на уголовное преследование бывших министров.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере €86 млрд был согласован в 2015 году. Около €3,3 млрд из следующего транша будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат третьего пакета. В январе

Еврогруппа выделила Греции €6,7 млрд.


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