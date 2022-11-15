"Заспокойтесь вже": мер Дніпра на тлі скандалу через ялинку вибачився перед містянами

"Заспокойтесь вже": мер Дніпра на тлі скандалу через ялинку вибачився перед містянами

Влада Дніпра вирішила дослухатися до думки «агресивної та активної частини суспільства» щодо встановлення у місті ялинки.

Як пише Politeka.net з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова, новорічного дерева дніпрянам можна не чекати.

«Ялинки вам не буде, заспокойтесь вже. Дослухаємося до думки агресивної та активної частини суспільства.Нехай сидять в темряві і депресії і радіють, що кричали на решту громадян, в тому числі на мера і депутатів», - заявив Філатов, додавши, що таким чином для нього буде не тільки менше роботи і відповідальності, а й «менше дурних звинувачень і дурних порад».

Також Філатов вибачився перед деякими мешканцями Дніпра.

«А у всіх громадян, яких їхні співгромадяни позбавили простих людських радощів, прошу вибачення. Мені просто шкода дітей», - зазначив мер.

У коментарях деякі висловили жаль щодо того, що ялинки не буде, на що мер відповів, що в Україні демократія, тому до думки громадян треба прислухатися. Також деякі висловили надію, що у наступному році все буде інакше, і ялинка буде ще більш красивіша і гарніша, ніж могла би бути у цьому.


Катерина Петренко, politeka.net





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