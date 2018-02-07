В Одессе поймали бывшего боевика "ДНР"

СБУ утверждает, что мужчина был завербован ФСБ.

В Одессе поймали бывшего боевика "ДНР"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе бывшего боевика "ДНР". По данным спецслужбы, он прибыл в регион для выполнения заданий ФСБ РоSSии.

Житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого мужчина был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР". В июле 2014 года он находился на передовых позициях боевико в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции, сообщается на сайте СБУ.

Впоследствии мужчина на территории РоSSии был завербован ФСБ. От кураторов он получил задание вернуться в Одесскую область и собирать разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих к Приднестровью районах. Он также должен был "отработать" нелегальные каналы проникновения в Украину из Приднестровья.

СБУ получила оперативную информацию о прибытии бывшего боевика в Одессу из Крыма и задержала его.

Боевику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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