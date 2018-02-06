ГПУ: Саакашвили не отрицает разговор с Курченко
Следствие считает показания политиками частичным признанием вины.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили фактически подтвердил факт разговора с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Он придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", - сказал Енин Українським Новинам.
Напомним, 5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не говорил с Курченко.
Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.
26 января Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда Киева и поместил Саакашвили под ночной домашний арест. Срок этой меры пресечения истек в ночь на 6 февраля. Замгенпрокурора Евгений Енин сначала заявил, что у ГПУ "не хватило рук" и ходатайство о продлении домашнего ареста будет подано в суд в ближайшее время, но позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что такого ходатайства ГПУ вносить не будет, поскольку Саакашвили исправно ходит на допросы.
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Политика
06.02.2018 10:31