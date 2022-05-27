Премьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с Путиным
Беседа состоялась на фоне обострения продовольственного кризиса в мире из-за развязанной Кремлем войны против Украины, в частности, речь идет о блокировке зерна в морских портах, информирует
Последний разговор между главой итальянского правительства Марио Драги и президентом РФ Путиным касался развития ситуации в Украине и был сосредоточен на попытках найти совместное разрешение продовольственного кризиса в мире. На фоне войны Кремля против Киева многие страны уже столкнулись с масштабными гуманитарными последствиями, кое-где граничащими с голодом,
«Целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно в [портах] Украины, потому что уже приближающийся продовольственный кризис в некоторых африканских странах будет иметь гигантские масштабы и ужасные гуманитарные последствия», – цитирует Драги упомянутое итальянское издание.