Премьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с Путиным

Последний разговор между главой итальянского правительства Марио Драги и президентом РФ Путиным касался развития ситуации в Украине и был сосредоточен на попытках найти совместное разрешение продовольственного кризиса в мире. На фоне войны Кремля против Киева многие страны уже столкнулись с масштабными гуманитарными последствиями, кое-где граничащими с голодом, пишет ANSA.

«Целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно в [портах] Украины, потому что уже приближающийся продовольственный кризис в некоторых африканских странах будет иметь гигантские масштабы и ужасные гуманитарные последствия», – цитирует Драги упомянутое итальянское издание.