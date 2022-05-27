Премьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с Путиным

Беседа состоялась на фоне обострения продовольственного кризиса в мире из-за развязанной Кремлем войны против Украины, в частности, речь идет о блокировке зерна в морских портах, информирует ZN.ua.

Премьер Италии не увидел даже
© European Parliament / Flickr

Последний разговор между главой итальянского правительства Марио Драги и президентом РФ Путиным касался развития ситуации в Украине и был сосредоточен на попытках найти совместное разрешение продовольственного кризиса в мире. На фоне войны Кремля против Киева многие страны уже столкнулись с масштабными гуманитарными последствиями, кое-где граничащими с голодом, пишет ANSA.

«Целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно в [портах] Украины, потому что уже приближающийся продовольственный кризис в некоторых африканских странах будет иметь гигантские масштабы и ужасные гуманитарные последствия», – цитирует Драги упомянутое итальянское издание.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оскар роSSийским постановщикам: на фото с Путиным заметили одну и ту же массовкуОскар роSSийским постановщикам: на фото с Путиным заметили одну и ту же массовку
Премьер Финляндии приехала в Ирпень – фотоПремьер Финляндии приехала в Ирпень – фото
Воспитанник "Шахтера" погиб на войне после мобилизации в ДонецкеВоспитанник "Шахтера" погиб на войне после мобилизации в Донецке
"Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным""Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным"
Премьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSииПремьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSии
Премьер-министр Словакии: «Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, мы следующие»Премьер-министр Словакии: «Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, мы следующие»
Премьер-министр Болгарии: ЕС стал зависим от газа из РоSSии из-за провальной реакции на аннексию КрымаПремьер-министр Болгарии: ЕС стал зависим от газа из РоSSии из-за провальной реакции на аннексию Крыма
Появилось фото Арестовича в старости, в Сети отреагировали: "Ждем самую последнюю партию оружия"Появилось фото Арестовича в старости, в Сети отреагировали: "Ждем самую последнюю партию оружия"
Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»
Премьер Нидерландов намекнул, что Украина вместо статуса кандидата в члены ЕС может получить кое-что другоеПремьер Нидерландов намекнул, что Украина вместо статуса кандидата в члены ЕС может получить кое-что другое
Последние новости
Подгружаем последние новости