"Нам до такого идти еще лет сто!": оккупант позавидовал ВСУ, перехват разговора

РоSSийское командование экономит на всем, выдавая советское вооружение и оснащение времен Холодной войны.

Захватчики называют армию рф нищей и завидуют уровню обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор одного из оккупантов, который перехватили украинские спецслужбы.

Они видят, что украинских защитников поддерживает НАТО, в то время как захватчики вынуждены воевать с вооружением и оснащением советских времен.

"Да ты че, бл**ь, мы нищие е**ные! У нас вооружение советское. "Ночник" рядом лежит 85-го года. Их поддерживает на**й, НАТО! Е**ть, у них такая экипировка. Нам до такого идти еще лет сто!", – пожаловался оккупант своей собеседнице.

Он также признался, что роSSийское командование экономит на всем, выдавая советское вооружение и оснащение времен Холодной войны, чтобы по-тихому его списать на фронте. После увиденного роSSийский оккупант мечтает получить ранение, уехать домой и оформить денежную компенсацию.