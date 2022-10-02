Україні – азовці, а Росії – Медведчук: ФСБ була проти такого обміну, але Путін наполіг – WP

Обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня схвалив особисто президент Росії Владімір Путін. Зокрема він наполіг на видачі Україні командирів «Азову» та отриманні одіозного проросійського політика і свого кума Віктора Медведчука попри те, що проти такої формули обміну були представники Федеральної служби безпеки (ФСБ). Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію високопоставлених українських та американських чиновників, знайомих з цим питанням.

За словами джерел видання, в представників ФСБ були побоювання щодо того, що росіяни будуть незадоволені обміном, зокрема співвідношенням один майже до чотирьох. Також ФСБ турбувало, як люди відреагують на нерівноцінність обміняних полонених: отриманням Медведчука і передачею Україні командирів «Азову», яких російська пропаганда нарекла неонацистами.

«ФСБ була категорично проти, – сказав на умовах анонімності високопоставлений український чиновник, щоб обговорити чутливу тему. – Вони усвідомлювали наслідки того, як угода буде виглядати для громадськості».