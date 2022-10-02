Україні – азовці, а Росії – Медведчук: ФСБ була проти такого обміну, але Путін наполіг – WP
ФСБ переймались реакцією росіян на «нерівноцінний» обмін, інформує
Обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня схвалив особисто президент Росії Владімір Путін. Зокрема він наполіг на видачі Україні командирів «Азову» та отриманні одіозного проросійського політика і свого кума Віктора Медведчука попри те, що проти такої формули обміну були представники Федеральної служби безпеки (ФСБ). Про це повідомляє
За словами джерел видання, в представників ФСБ були побоювання щодо того, що росіяни будуть незадоволені обміном, зокрема співвідношенням один майже до чотирьох. Також ФСБ турбувало, як люди відреагують на нерівноцінність обміняних полонених: отриманням Медведчука і передачею Україні командирів «Азову», яких російська пропаганда нарекла неонацистами.
«ФСБ була категорично проти, – сказав на умовах анонімності високопоставлений український чиновник, щоб обговорити чутливу тему. – Вони усвідомлювали наслідки того, як угода буде виглядати для громадськості».