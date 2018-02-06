Срок домашнего ареста Саакашвили истек

Защита политика допускает, что ГПУ осознанно не ходатайствовала о продлении меры пресечения.

Срок домашнего ареста Саакашвили истек
Фото: Сергей Нужненко

В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии и лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили.

26 января Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в рамках инкриминируемого уголовного дела.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михаилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря. Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия.

"Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументировано указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков. Мы считаем, что пропуск срока подачи данного ходатайства – это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения", - отметил адвокат.

Срок досудебного расследования так называемого дела "Курченко-Дангадзе" 19 января 2018 года был продлен постановлением заместителя генерального прокурора Евгения Енина до мая 2018 года. При этом в подобных случаях при продлении сроков досудебного расследования продлевается и мера пресечения, применяемая к подозреваемому.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию.

По словам Чернолуцкого, в ответ на его запрос от 15 января Министерство юстиции сообщило о продлении срока экстрадиционной проверки обстоятельств, которые могут препятствовать выдачи (экстрадиции) Саакашвили, до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

16 февраля Верховный суд Украины продолжит рассматривать иск Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины.


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