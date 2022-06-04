Минобороны назвало оптимистичные сроки завершения войны с РФ

Сроки завершения войны с РФ точно предусмотреть невозможно, но, по оптимистическим прогнозам, это может произойти до конца 2022 года, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на Международном форуме безопасности Globsec-2022.

"РоSSия продолжает прилагать усилия для оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Резников.

Министр напомнил, что мечта представителей Кремля – "собрать земли", которые они считают "своими".

"Следующими будут Польша , страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить РоSSию и удерживать в будущем", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что роSSийские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а "убийцы, мародеры и насильники".