Минобороны назвало оптимистичные сроки завершения войны с РФ
Министр Резников подчеркивает, что в интересах европейских стран - помочь остановить РоSSию как можно быстрее, ведь она может не остановиться на Украине, информирует
Сроки завершения войны с РФ точно предусмотреть невозможно, но, по оптимистическим прогнозам, это может произойти до конца 2022 года,
"РоSSия продолжает прилагать усилия для оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Резников.
Министр напомнил, что мечта представителей Кремля – "собрать земли", которые они считают "своими".
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить РоSSию и удерживать в будущем", - отметил Резников.
Он также подчеркнул, что роSSийские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а "убийцы, мародеры и насильники".