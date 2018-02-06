В Сирийском Идлибе применили бомбу с хлором

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Вертолет сбросил в провинции Идлиб на северо-западе Сирии бомбу с боевым отравляющим веществом, вероятно, с хлором.

Об этом сообщает BBC.

«Команда «Белых шлемов» реагирует на атаку с хлором. Девять человек ранены, трое из них — волонтеры «Белых шлемов». Такие атаки противоречат резолюциям СБ ООН», — говорится в Twitter-аккаунте организации «Белые шлемы».

Как сообщил врач Союза медицинских организаций и заведений по оказанию помощи, пострадавшие пахли хлором, у них были проблемы с дыханием и раздражение глаз.


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