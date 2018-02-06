В Сирийском Идлибе применили бомбу с хлором
Вертолет сбросил в провинции Идлиб на северо-западе Сирии бомбу с боевым отравляющим веществом, вероятно, с хлором.
Об этом сообщает BBC.
«Команда «Белых шлемов» реагирует на атаку с хлором. Девять человек ранены, трое из них — волонтеры «Белых шлемов». Такие атаки противоречат резолюциям СБ ООН», — говорится в Twitter-аккаунте организации «Белые шлемы».
Как сообщил врач Союза медицинских организаций и заведений по оказанию помощи, пострадавшие пахли хлором, у них были проблемы с дыханием и раздражение глаз.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2018 07:18
06.02.2018 07:19