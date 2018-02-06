Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье
"Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров".
Министерство иностранных дел и торговли Венгрии осуждает нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде и призывает в связи с этим инцидентом ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии, передает РИА Новости.
"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров", - говорится в заявлении.
В МИД Венгрии выразили мнение, что "эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".
Напомним, накануне в Ужгороде неизвестные коктейлем Молотова пытались поджечь помещение союза венгров .
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия провокаторов, бросивших бутылку с зажигательной смесью.
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