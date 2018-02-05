Националисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в Украине

В акциях приняли участие "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и КУН.

Фото: twitter/ВО Свобода Пикет возле Консульства Республики Польша в Харькове Фото: twitter/ВО Свобода Фото: twitter/ВО Свобода Фото: twitter/ВО Свобода Фото: twitter/ВО Свобода Пикет возле Консульства Республики Польша в Луцке Фото: twitter/ВО Свобода Пикет Консульства Республики Польша во Львове Фото: twitter/ВО Свобода Фото: twitter/ВО Свобода Митинг в Одессе Фото: twitter/ВО Свобода Акция в Киеве Фото: twitter/ВО Свобода

Представители националистических сил в понедельник провели пикеты у посольства Польши в Украине, а также возле консульств страны в регионах.

В акциях приняли участие члены партий "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Конгресс украинских националистов.

Они протестовали против принятия польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши , которые предусматривают уголовное преследование за исповедование "бандеровской идеологии".

Пикеты прошли у посольства Польши в Киеве , а также у консульств в Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

Напомним, на прошлой неделе польский Сенат проголосовал за принятие поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа. В частности, уголовному наказанию подлежит отрицание Волынской резни 1943 года и пропагандирование бандеровской идеологии.