Националисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в Украине

В акциях приняли участие "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и КУН.

Пикет возле Консульства Республики Польша в Харькове
Фото: twitter/ВО Свобода
Пикет возле Консульства Республики Польша в Харькове
Фото: twitter/ВО Свобода
Фото: twitter/ВО Свобода
Фото: twitter/ВО Свобода
Пикет возле Консульства Республики Польша в Луцке
Фото: twitter/ВО Свобода
Пикет возле Консульства Республики Польша в Луцке
Пикет Консульства Республики Польша во Львове
Фото: twitter/ВО Свобода
Пикет Консульства Республики Польша во Львове
Фото: twitter/ВО Свобода
Митинг в Одессе
Фото: twitter/ВО Свобода
Митинг в Одессе
Акция в Киеве
Фото: twitter/ВО Свобода
Акция в Киеве
Фото: twitter/ВО Свобода

 

Представители националистических сил в понедельник провели пикеты у посольства Польши в Украине, а также возле консульств страны в регионах.

В акциях приняли участие члены партий "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Конгресс украинских националистов.

Они протестовали против принятия польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши, которые предусматривают уголовное преследование за исповедование "бандеровской идеологии".

Пикеты прошли у посольства Польши в Киеве, а также у консульств в Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

Напомним, на прошлой неделе польский Сенат проголосовал за принятие поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа. В частности, уголовному наказанию подлежит отрицание Волынской резни 1943 года и пропагандирование бандеровской идеологии.


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