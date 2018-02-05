Профильный комитет Рады поддержал назначение Смолия главой НБУ

Голосование в зале может состояться 27 февраля или 1 марта.

Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в понедельник принял решение рекомендовать парламенту уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить вместо нее Якова Смолия.

По словам заместителя председателя комитета Михаила Довбенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), комитет собирался в закрытом режиме. Депутаты имели возможность заслушать Смолия и задать ему вопросы.

Довбенко считает, что голосование по Смолию состоится на следующей пленарной неделе, то есть 27 февраля или 1 марта.

Он также рассказал, что общался с Гонтаревой, и она подтвердила готовность выступить в парламенте с отчетом. Он прогнозирует, что это также произойдет на следующей пленарной неделе.

Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ.