Профильный комитет Рады поддержал назначение Смолия главой НБУ
Голосование в зале может состояться 27 февраля или 1 марта.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в понедельник принял решение рекомендовать парламенту уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить вместо нее Якова Смолия.
По словам заместителя председателя комитета Михаила Довбенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), комитет собирался в закрытом режиме. Депутаты имели возможность заслушать Смолия и задать ему вопросы.
Довбенко считает, что голосование по Смолию состоится на следующей пленарной неделе, то есть 27 февраля или 1 марта.
Он также рассказал, что общался с Гонтаревой, и она подтвердила готовность выступить в парламенте с отчетом. Он прогнозирует, что это также произойдет на следующей пленарной неделе.
Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.
В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ.
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Политика
05.02.2018 13:29