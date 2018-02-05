В Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президента

Полиция пытается установить личность нападавшего.

В Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президента
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Фото: zt.npu.gov.ua

В Иране мужчина получил ранение и был арестован после того, как предпринял попытку прорваться в здание, где находится офис президента.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана, которого цитирует иранское агентство Fars.

"Мы пытаемся идентицифировать личность этого человека и понять его мотив", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство Tasnim, у мужчины при себе был большой нож. Кроме того, он был одет в белый саван, симполизирующий его готовность пожертвовать своей жизнью.

Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу при попытке пройти через ворота безопасности президентского офиса в центре Тегерана. Поблизости находятся также другие правительственные здания.

Напомним, ранее в феврале в Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов. В последнее время в Иране участились акции протеста против обязательного ношения женщинами хиджабов в публичных местах.


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