В Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президента
Полиция пытается установить личность нападавшего.
В Иране мужчина получил ранение и был арестован после того, как предпринял попытку прорваться в здание, где находится офис президента.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана, которого цитирует иранское агентство Fars.
"Мы пытаемся идентицифировать личность этого человека и понять его мотив", - сказал собеседник агентства.
Как отмечает агентство Tasnim, у мужчины при себе был большой нож. Кроме того, он был одет в белый саван, симполизирующий его готовность пожертвовать своей жизнью.
Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу при попытке пройти через ворота безопасности президентского офиса в центре Тегерана. Поблизости находятся также другие правительственные здания.
Напомним, ранее в феврале в Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов. В последнее время в Иране участились акции протеста против обязательного ношения женщинами хиджабов в публичных местах.
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