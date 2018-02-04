На Крещатике началась акция за доступную растаможку автомобилей на еврономерах

В центре столицы собрались несколько сотен машин.

С утра воскресенья на Крещатике собрались представители движения "Авто Евро Сила", которые требуют доступной растаможки автомобилей на еврономерах. Как сообщает агентство УНН, из машины стоят вдоль главной улицы столицы в несколько рядов от Майдана Независимости до ЦУМа.

Фото: facebook.com / Авто Евро Сила
Фото: facebook.com / Авто Евро Сила
Фото: facebook.com / Авто Евро Сила

"Если стоимость автомобиля 1 тысяча евро, а 2 тысячи евро этого автомобиль - это растаможка, ну что это за нелепица? Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - приводит издание слова одного из активистов.

По его словам, акция не бессрочная, а продлится примерно до 15:00. Колонна автомобилей планирует проехать главными улицами Киева.

В акции планируют принять участие около 500 автомобилей.

Автомобилисты проводят свою акцию в один день с запланированным маршем партии "Рух новых сил" за отставку президента Петра Порошенко. Она тоже планировала провести свой митинг на Майдане.

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина считает, что для урегулирования ситуации с автомобилями с иностранной регистрацией Украине стоит пойти по молдавскому пути. То есть применить понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога на машины, которые уже ввезены из-за рубежа.

Автомобили на еврономерах стали одним из трендов украинской повестки 2017 года. В прошлом году их владельцы несколько раз перекрывали движение в центре Киева с требованием легализации.

В сентябре протестующие подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Она обязалась разработать законопроект, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы стать на учет. По словам Южаниной, переход на украинские номера обойдется фактическим владельцам нерастаможенных автомобилей в 1000-1400 евро.


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