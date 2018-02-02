Курпита назначен гендиректором Центра общественного здоровья Минздрава

Он победил на открытом конкурсе на эту должность в декабре прошлого года.

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Владимир Курпита назначен генеральным директором Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Соответствующий приказ был подписан сегодня, 2 февраля, сообщается на сайте Минздрава.

"Основными направлениями работы, которые будет развивать новый гендиректор Центра станут оказания технической экспертизы, развитие системы эпиднадзора и стратегических информационных систем, внедрение результатов исследований в политики и практики, развитие кадрового потенциала системы общественного здоровья, укрепления лабораторных сетей, повышение готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения мониторинга и оценки, поддержка партнерства с международными организациями и т.п.", - говорится в сообщении.

5 декабря прошлого года комиссия Минздрава единогласно признала Курпиту победителем открытого отбора кандидатов на должность главного директора Центра. Он был назначен на должность только сейчас, поскольку так много времени заняла спецпроверка, - пояснили LB.ua в Минздраве

Владимир Курпита - военный врач, имеет специализацию по инфекционным болезням и многолетний опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе - управленческий. Кандидат медицинских наук. В 1996-2005 годах работал врачом в Главном военном клиническом госпитале Минобороны. в 2005-2008 годах был медицинским специалистом по ВИЧ/СПИД/ИППП Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

В 2014 году возглавлял Госслужбу по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний.

До назначения гендиректором Центра общественного здоровья Курпита работал исполнительным директором ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ".

Напомним, у предыдущего директора центра Натальи Низовой в ноябре 2017 года закончился контракт.