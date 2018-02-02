Израиль отложил визит польского чиновника из-за закона о Холокосте

Израиль отложил визит в страну главы Бюро национальной безопасности Польши из-за закона об Институте национальной памяти.

О соответствующем решении сообщает сайт МИД Израиля, передает Европейская правда.

«На фоне принятия законопроекта польским Сенатом, Израиль попросил отложить запланированный визит главы Бюро национальной безопасности Польши», — говорится в сообщении израильского министерства.

Бюро нацбезопасности Польши подтвердило эту информацию в своем Twitter .

«Мы подтверждаем, что израильская сторона попросила отложить визит на следующей неделе главы Бюро национальной безопасности Павла Солоха.

Мы выражаем надежду, что диалог по вопросам безопасности, который имеет стратегическое значение для обеих стран, будет продолжен в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на принятие польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти.

Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.