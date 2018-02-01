Фигурант "дела 2 мая" в Одессе приговорен к 5 годам под стражей
38-летний гражданин другого государства признал вину и раскаялся, в связи с чем суд определил наказание с испытательным сроком в 3 года.
К пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года суд приговорил активного участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся. Обвинительный приговор вступил в законную силу.
Сообщается, что в июле 2017 года указанному лицу по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину, который до этого находился за пределами Украины, обнаружили в доме родственника и задержали правоохранители в г. Черноморск Одесской области.
В начале января сообщалось, что прокуратура отправила под суд фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова, известного также как "Капитан Какао".
2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.
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