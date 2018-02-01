МИД запустил сервис для добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу

Приложение "Друг" можно загрузить на смартфон.

Фото: Пресс-служба МИДа

Министерство иностранных дел запустило сервис "Друг" для добровольной регистрации граждан Украины, которые путешествуют за границу.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в Фейсбуке.

"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за рубежом", - говорится в сообщении.

Приложение можно загрузить на смартфон.

"Оно будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны вашего путешествия, таможенные правила, культурные и религиозные особенности, ситуацию с безопасностью", - пояснил в МИДе.