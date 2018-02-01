МИД запустил сервис для добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу

Приложение "Друг" можно загрузить на смартфон.

МИД запустил сервис для добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу
Фото: Пресс-служба МИДа

Министерство иностранных дел запустило сервис "Друг" для добровольной регистрации граждан Украины, которые путешествуют за границу.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в Фейсбуке.

"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за рубежом", - говорится в сообщении.

Приложение можно загрузить на смартфон.

"Оно будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны вашего путешествия, таможенные правила, культурные и религиозные особенности, ситуацию с безопасностью", - пояснил в МИДе.

Напомним, за первые шесть месяцев безвизовым режимом между Украиной и ЕС воспользовались 355 тысяч украинцев, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентстваНАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Блок рекламы


Похожие новости
42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития страны42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития страны
Навального задержали в Москве во время акции "Забастовка избирателей"Навального задержали в Москве во время акции "Забастовка избирателей"
Треть украинцев хотели бы эмигрироватьТреть украинцев хотели бы эмигрировать
Финляндия намерена добиваться в ЕС отмены перехода на летнее времяФинляндия намерена добиваться в ЕС отмены перехода на летнее время
Глава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольненияГлава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольнения
Во время аннексии Крыма украинской власти не хватило уверенности, что ее приказы будут выполнять – ЧубаровВо время аннексии Крыма украинской власти не хватило уверенности, что ее приказы будут выполнять – Чубаров
РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИДРФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИД
Судью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседанияСудью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседания
Благодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцевБлагодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцев
Визовый режим для украинцев могут упростить еще более 20 стран, - КлимкинВизовый режим для украинцев могут упростить еще более 20 стран, - Климкин
Последние новости
Подгружаем последние новости