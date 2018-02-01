МИД запустил сервис для добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу
Приложение "Друг" можно загрузить на смартфон.
Министерство иностранных дел запустило сервис "Друг" для добровольной регистрации граждан Украины, которые путешествуют за границу.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в Фейсбуке.
"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за рубежом", - говорится в сообщении.
Приложение можно загрузить на смартфон.
"Оно будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а при их выборе - все необходимые координаты. Раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны вашего путешествия, таможенные правила, культурные и религиозные особенности, ситуацию с безопасностью", - пояснил в МИДе.
Напомним, за первые шесть месяцев безвизовым режимом между Украиной и ЕС воспользовались 355 тысяч украинцев, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.02.2018 11:29