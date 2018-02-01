?Госдеп США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте нацпамяти

Данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.

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Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.

Об этом сообщает Reuters.

В Госдепе отмечают, что данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.

"История Холокоста болезненная и сложная. Мы понимаем, что фразы, такие как "польские лагеря смерти", являются неточными и вводящими в заблуждение и вредят. Однако мы обеспокоены тем, что если этот законопроект будет принят, это может подорвать свободу слова и академический дискурс", - аявила пресс-секретарь Хизер Нойерт.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - добавила она.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте нацпамяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

В ночь на 1 февраля польский Сенат принял данный законопроект без поправок.

Глава украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович ране заявлял, что "под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной".