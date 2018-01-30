РоSSийский дрон "Орлан-10" состоит из деталей производства США и других стран, - исследование

Беспилотник разработан роSSийским предприятием "Специальный технологический центр".

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" Фото: Пресс-служба ГПСУ

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10, который активно используется ВС РФ в боевых действиях на востоке Украины, состоит из деталей производства США и других стран.

Об этом сообщает InformNapalm.

В открытых источниках заявлено, что комплекс разработан роSSийским предприятием "Специальный технологический центр" и входит в состав роSSийской единой системы управления тактического звена, реализующей концепцию сетецентрической войны.

Однако, как пишет издание, оказалось, что от роSSийского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, который также создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.

Остальные комплектующие: GPS-трекер, стартер-генератор, двигатель, модуль зажигания, полетный контроллер, модуль передачи телеметрии и GPS-модуль произведены в США , Японии, Китае и других странах.

Эти технологии относятся к товарам двойного назначения, которые РоSSия закупает и использует в военных целях, отмечается в сообщении.

По состоянию на январь 2018 задокументировано девять фактов потерь этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области. Из них три крушения произошли в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а шесть раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.

Благодаря документам, перехваченным активистами Ukrainian Cyber Alliance у начальника разведки "2-го армейского корпуса "ЛНР" удалось установить, что в состав расчетов БПЛА входили кадровые роSSийские военнослужащие, а каждый вылет БПЛА сопровождался разведывательным донесением на имя начальника разведки 12-го командования резерва ВС РФ .

Напомним, 13 января сообщалось, что в зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирия, вступившего в силу 23 декабря .