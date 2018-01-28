РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ

Андрей Лугин якоби имеет роSSийское гражданство, жена заключенного это отрицает.

РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ
Андрей Лугин
Фото: humanrights.org.ua

РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос уполномоченной ВРУ по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевести крымчанина Андрея Лугина для отбывания наказания в Украине невозможно по той причине, что он имеет роSSийское гражданство.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации жены крымчанина Ирины Лугиной, ее супруг не получал роSSийский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Напомним, Андрей Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации в умышленном убийстве (статья 105 Уголовного кодекса Украины) и участии в бандитской группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи с 1994 по 2005 годы.

После захвата Крыма его вывезли в роSSийскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Ранее Андрей Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбывания наказания на материковую часть Украины. В знак протеста против этапирования в РФ он пытался покончить с собой и нанес себе ранения горла.


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