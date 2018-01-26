Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФ
Сейчас идет изучение, насколько макрофинансовая помощь нужна Украине.
Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда.
Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на заявление представительства ЕС.
В настоящее время Европейская комиссия оценивает актуальность дальнейшей макрофинансовой помощи на основе оценки экономического положения Украины и потребности ее внешнего финансирования, а также прогресса Украины в ключевых реформах, в частности в борьбе с коррупцией. Кроме того, учитывается, будет ли продолжена программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
"Сейчас идет с нашей стороны изучение, насколько такая программа нужна Украине. И без возобновления программы с МВФ не можем ее запустить", - заявили в представительстве.
Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.
Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.
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