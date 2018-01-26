Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФ

Сейчас идет изучение, насколько макрофинансовая помощь нужна Украине.

Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФ
Фото: energynews.com.ua

Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда.

Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на заявление представительства ЕС.

В настоящее время Европейская комиссия оценивает актуальность дальнейшей макрофинансовой помощи на основе оценки экономического положения Украины и потребности ее внешнего финансирования, а также прогресса Украины в ключевых реформах, в частности в борьбе с коррупцией. Кроме того, учитывается, будет ли продолжена программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Сейчас идет с нашей стороны изучение, насколько такая программа нужна Украине. И без возобновления программы с МВФ не можем ее запустить", - заявили в представительстве.

Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.

Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.


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