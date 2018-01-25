Волкер считает, что войну на Донбассе можно остановить за 12 месяцев

"Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности".

Курт Волкер Фото: youtube.com

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

"Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", - сказал Волкер.

Он также отметил, что уровень насилия на востоке Украины существенно вырос в 2017 году.

"Мы видели резкое увеличение количества нарушений положения о прекращении огня по сравнению с предыдущими двумя годами. И это происходит при участии сил, которые контролирует и инструктирует РоSSия", - сказал Волкер.

"Мы предложили Украине оборонительное вооружение. Например, противотанковое оружие. Его можно использовать только если на вас идут танки. И объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые РоSSия разместила на востоке Украины... Безусловно, все это вооружение не эффективно для наступательных операций и эскалации конфликта. Но я надеюсь, что наш шаг демонстрирует наличие серьезной политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил спецпредставитель США по Украине.

Он также подчеркнул, что Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии и искать помощи у других стран, "чтобы закрыть пробелы в своей обороне".

"И у Киева есть такие пробелы. США и другие страны пытаются помочь их закрыть", - отметил Волкер.

Напомним, 23 января, Волкер прибыл с визитом в Украину. Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. 24 января Волкер обсудил с секретарем СНБО Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.