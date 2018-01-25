Волкер считает, что войну на Донбассе можно остановить за 12 месяцев

"Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности".

Волкер считает, что войну на Донбассе можно остановить за 12 месяцев
Курт Волкер
Фото: youtube.com

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

"Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", - сказал Волкер.

Он также отметил, что уровень насилия на востоке Украины существенно вырос в 2017 году.

"Мы видели резкое увеличение количества нарушений положения о прекращении огня по сравнению с предыдущими двумя годами. И это происходит при участии сил, которые контролирует и инструктирует РоSSия", - сказал Волкер.

"Мы предложили Украине оборонительное вооружение. Например, противотанковое оружие. Его можно использовать только если на вас идут танки. И объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые РоSSия разместила на востоке Украины... Безусловно, все это вооружение не эффективно для наступательных операций и эскалации конфликта. Но я надеюсь, что наш шаг демонстрирует наличие серьезной политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил спецпредставитель США по Украине.

Он также подчеркнул, что Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии и искать помощи у других стран, "чтобы закрыть пробелы в своей обороне".

"И у Киева есть такие пробелы. США и другие страны пытаются помочь их закрыть", - отметил Волкер.

Напомним, 23 января, Волкер прибыл с визитом в Украину. Он обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. 24 января Волкер обсудил с секретарем СНБО Александром Турчиновым законопроект о реинтеграции Донбасса.

На 26 января запланирована встреча спецпредставителя США с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin
"Умерьте аппетиты": Украинских чиновников лишили возможности начислять себе огромные премии"Умерьте аппетиты": Украинских чиновников лишили возможности начислять себе огромные премии
Миротворческая миссия должна не допустить замораживания ситуации на Донбассе – ХоджесМиротворческая миссия должна не допустить замораживания ситуации на Донбассе – Ходжес
Волкер: закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениямВолкер: закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям
Один военный ранен за сутки на ДонбассеОдин военный ранен за сутки на Донбассе
Цель РоSSии - вбить клин между Украиной и Западом, - ВолкерЦель РоSSии - вбить клин между Украиной и Западом, - Волкер
На Донбассе за день зафиксирован один обстрелНа Донбассе за день зафиксирован один обстрел
РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИДРФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе на время визита Волкера в Украину – МИД
В МИДе связывают соблюдение режима тишины на Донбассе с визитом ВолкераВ МИДе связывают соблюдение режима тишины на Донбассе с визитом Волкера
Последние новости
Подгружаем последние новости