США готовы предложить Британии "привлекательную" торговую сделку после Brexit
Вашингтон хочет увидеть успешный выход Соединенного Королевства из ЕС.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США готовы договориться о привлекательной соглашение о торговле с Великобританией после Brexit.
Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Аssociated Рress.
"Как только Великобритания будет готова, мы готовы заключить привлекательную сделку", - сказал он, добавив, что президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Великобритания будет на первом месте в торговых переговорах.
По словам Мнучина, сначала США хотят увидеть успешный переход, что будет благом для Британии и для рынков.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для участия в 48-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В рамках мероприятия у него запланирован ряд встреч с мировыми лидерами, в частности с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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Политика
25.01.2018 13:42