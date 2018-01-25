США готовы предложить Британии "привлекательную" торговую сделку после Brexit

Вашингтон хочет увидеть успешный выход Соединенного Королевства из ЕС.

Стивен Мнучин Фото: Albin Lohr-Jones /ABACA USA/Newscom

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США готовы договориться о привлекательной соглашение о торговле с Великобританией после Brexit.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Аssociated Рress.

"Как только Великобритания будет готова, мы готовы заключить привлекательную сделку", - сказал он, добавив, что президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Великобритания будет на первом месте в торговых переговорах.

По словам Мнучина, сначала США хотят увидеть успешный переход, что будет благом для Британии и для рынков.