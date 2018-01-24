ООН: Украина входит в топ-5 стран мира по темпам сокращения населения

Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. Об этом свидетельствуют прогнозы Организации Объединенных Наций. На данные обратил внимание Quartz. , пишут AIN.UA

Так, ООН оценивает население Украины, включая Крым, в 2017 году в 42,2 млн человек. По прогнозам организации, к 2050 году население страны будет составлять 36,4 млн человек, то есть оно сократится на 18%.

ООН: Украина входит в топ-5 стран мира по темпам сокращения населения

Этот показатель — четвертый в мире. Быстрее всех будет сокращаться население Болгарии (-23%), Латвии (22%) и Молдовы (19%).

ООН: Украина входит в топ-5 стран мира по темпам сокращения населения

Таблица: Quartz

Томас Соботка, главный исследователь аналитического центра Wittgenstein Centre, говорит, что населения многих стран Восточной Европы, включая Украину, снизились более чем на 10% начиная с 1989 года. Соботка называет три фактора сокращения населения: снижение рождаемости, массовая эмиграция и повышение смертности.


Дмитрий Демченко, AIN


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