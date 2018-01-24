Папа Римский осудил использование фейковых новостей в политических целях

Понтифик подчеркнул роль журналистов в противодействии фейкам.

Папа Римский Франциск Фото: isra.com

Папа Римский Франциск осудил использование фейковых новостей для достижения политических целей и призвал бороться против "зла лживой информации". Об этом сообщает агентство Рейтер.

Папа Римский осудил "зло" фейковых новостей в документе под названием "Истина освободит вас – фейковые новости и журналистика за мир". Документ был выпущен ко Всемирному дню социальных коммуникаций католической церкви 13 мая.

Папа Франциск сравнил распространение ложных новостей с библейской историей о дьяволе, который, притворившись змеей, убедил Еву съесть запретный плод. Он сказал, что сатана "скормил" Еве неправильную информацию.

"Нам нужно разоблачить то, что можно назвать" змеиной тактикой", используемой теми, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время и в любом месте", - подчеркнул понтифик.

Глава папского престола отметил, что роль журналистов - это "не просто работа, а миссия", и журналисты несут особую ответственность за то, чтобы не распространять фальшивые новости.

Папа Франциск призвал к "образованию за правду", которая поможет людям различать, оценивать и понимать новости, чтобы распознать "хитрую и опасную форму искушения, которая проникает в сердце с ложными и привлекательными аргументами".

Напомним, на прошлой неделе Папа Римский заявил, что мир находится на грани ядерной войны.