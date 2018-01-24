На роSSийском ТВ заговорили о «захвате» трех украинских городов

Известный кремлевский пропагандист Сергей Марков в эфире программы на роSSийском телевидении признал, что войска РФ принимали участие в боях на востоке Украины — в Дебальцево и Иловайске.

Также он заявил, что в случае обострения ситуации на Донбассе во время президентской кампании (выборы президента РФ) роSSийские военные перейдут в наступление и захватят города, подконтрольные украинским властям. Речь идет о Мариуполе, Артемовске (Бахмуте) и Запорожье.

Эту новость передает Час Пик со ссылкой на информацию интернет-пользователя Facebook Сергея Запорожского.

«То есть, если начинается во время избирательной президентской кампании война, то тогда войска не просто отбрасывают, как это было в Дебальцево и Иловайске, но и освобождают Мариуполь, Артемовск, и идут, возможно, на Запорожье», — заявил Марков в эфире росТВ.

«А вот и Сергей Александрович дал показания по роSSийской армии на Донбассе. Признал, что она была и под Иловайском, и под Дебальцево», - написал он, комментируя выступление Маркова.