САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении главе Аудиторской службы Гавриловой
Гаврилову в представлении ложных данных в декларациях за 2015-2016 годы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информированный источник.
По его словам, о подозрении ей сообщили во вторник.
Гавриловой инкриминируется ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. По версии следствия, она в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым НАБУ не нашло законных оснований.
Напомним, о том, что НАБУ подозревает Гаврилову в представлении ложных данных в декларациях за 2015 и 2016 годы, а также в незаконном приобретении активов в размере 9,92 миллионов гривен, стало известно в ноябре 2017 года из судебных определений.
В начале января этого года НАБУ сообщалось, что НАБУ решило пока не задерживать Гаврилову из опасений, что дело может быть воспринято как политическое преследование.
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