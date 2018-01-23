Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР" Баранову
Дело отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Апелляционный суд Луганской области отменил оправдательный приговор бывшему "министру угольной промышленности и энергетики "ЛНР" Сергею Баранову.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Благодаря принципиальной позиции региональной прокуратуры Апелляционным судом Луганской области отменен приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР", - говорится в сообщении.
Коллегия суда установила нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции, что является грубым нарушением закона.
Суд также принял во внимание нарушения при оглашении приговора, поскольку судья, объявляя приговор в полном объеме, в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица, обвиняемого в участии в деятельности "ЛНР".
В итоге оправдательный приговор отменен, и дело отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, Баранов, а также еще один "министр ЛНР", был задержан в апреле 2015 года. В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 258-3 УК, санкция которой - до 15 лет тюрьмы. В июне 2017 года Кременской районный суд оправдал Баранова.
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