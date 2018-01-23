?Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР" Баранову

Дело отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Сергей Баранов Фото: facebook.com/o.reshetylova

Апелляционный суд Луганской области отменил оправдательный приговор бывшему "министру угольной промышленности и энергетики "ЛНР" Сергею Баранову.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Благодаря принципиальной позиции региональной прокуратуры Апелляционным судом Луганской области отменен приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР", - говорится в сообщении.

Коллегия суда установила нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции, что является грубым нарушением закона.

Суд также принял во внимание нарушения при оглашении приговора, поскольку судья, объявляя приговор в полном объеме, в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица, обвиняемого в участии в деятельности "ЛНР".

В итоге оправдательный приговор отменен, и дело отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, Баранов, а также еще один "министр ЛНР", был задержан в апреле 2015 года. В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 258-3 УК, санкция которой - до 15 лет тюрьмы. В июне 2017 года Кременской районный суд оправдал Баранова.