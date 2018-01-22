Бывший боевик группировки "Призрак" получил 10 лет тюрьмы
По материалам СБУ осуждены диверсанты, боевики "ЛНР" и их пособник.
В Луганской области суды приговорили к различным срокам заключения двух боевиков, информатора, а также двоих диверсантов, которые планировали теракты в Лисичанске.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Отмечается, что к 10 годам лишения свободы осужден ранее трижды судимый представитель террористической группировки "Призрак". Оперативники спецслужбы задержали его в Рубежном, где он скрывался после завершения "боевой карьеры".
К пяти годам заключения приговорен житель оккупированной Голубовки, который, находясь в составе так называемого "второго армейского корпуса ЛНР", привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Он был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию, подконтрольную Украине.
К трем года трем месяцам лишения свободы также приговорен информатор боевиков - житель Первомайска. По делам бизнеса мужчина регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию он передавал представителям так называемого "МГБ ЛНР".
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней), к двум годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорены двое диверсантов, которые планировали совершить теракты в Лисичанске.
Указанные судебные решения вступили в законную силу.
Напомним, ранее СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР".
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Политика
22.01.2018 12:23