Стало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурации
Президент США Дональд Трамп в эти выходные отмечает первую годовщину своей инаугурации. Вечеринка проходит в его частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Об этом сообщает
Билеты-приглашения на вечеринку стоили от 100 тыс. долл., включая праздничный ужин и фотографию с Трампом. Тем, кто хотел также поучаствовать в круглом столе с участием президента США, пришлось доплатить еще 250 тыс. долл.
По информации издания, вырученные средства пойдут на следующуюпрезидентскую кампанию Трампа и финансирование проектов комитета Республиканской партии.
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