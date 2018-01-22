Стало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп в эти выходные отмечает первую годовщину своей инаугурации. Вечеринка проходит в его частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Об этом сообщает Bloomberg .

Билеты-приглашения на вечеринку стоили от 100 тыс. долл., включая праздничный ужин и фотографию с Трампом. Тем, кто хотел также поучаствовать в круглом столе с участием президента США , пришлось доплатить еще 250 тыс. долл.

По информации издания, вырученные средства пойдут на следующуюпрезидентскую кампанию Трампа и финансирование проектов комитета Республиканской партии.