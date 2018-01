Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом

Поездка президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе оказалась под вопросом, так как Сенат не смог принять закон о государственном финансировании.

Об этом сообщил 20 января директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, пишет Reuters .

Малвейни напомнил, что глава американского государства из-за шатдауна уже отменил визит в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, где собирался провести выходные.

Напомним, на форуме в Давосе Дональд Трамп должен провести встречу с Петром Порошенко.

Отметим, что из-за прекращения финансирования госучреждений в США временно закрыли многие музеи и национальные парки, в том числе статую Свободы в Нью-Йорке.

"Статуя Свободы и острова Эллис закрыты из-за просрочки ассигнований. Решение вступает в действие немедленно и до дальнейшего уведомления", – написано в сообщении.

Пользователи выложили в Twitter фотографию информационной таблички на пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к статуе Свободы. В твите говорится, что из-за "правительственного шатдауна" посещение достопримечательностей временно закрыто.

Министр внутренних дел США Райан Зинке также написал в Twitter , что из-за прекращения финансирования госучреждений в стране временно закрыли многие музеи и национальные парки.

"Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их максимальную доступность и безопасность", – заявил он.

Кроме того, служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки граждан. Теперь при звонке слышится запись автоответчика, передает Mashabale .

"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорится в записи.

Напомним, 20 января 2018 года федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования.

Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. Против закона проголосовало большинство сенаторов-демократов. Такую ситуацию в США называют шатдауном.

После шатдауна ряд госучреждений по всей стране прекратили работу, чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск. Стратегически важные ведомства, занимающиеся вопросами общественной и национальной безопасности, продолжают выполнять свои функции.

Как сообщает ВВС , законопроект о финансировании федерального правительства в пятницу вечером не набрал необходимых 60 голосов на фоне споров о миграционной политике, пограничной безопасности и расходах на оборону.

Это первый "шатдаун", который произошел, когда одна партия - республиканцы - контролирует Конгресс и Белый дом. Имея 51 место в Сенате, у республиканцев не было достаточно голосов для принятия законопроекта без определенной поддержки демократов.

Демократы требовали защиты от депортации более 700 000 незарегистрированных иммигрантов, въехавших в США как дети. Президент Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они ставят политику выше интересов американского народа.

Последний правительственный "шатдаун" в США произошел в 2013 году и продолжался 16 дней.

21 октября 2017 года дефицит госбюджета США составил 665, 7 млрд долларов.