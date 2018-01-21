В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД

В столице афганистана Кабуле во время нападения террористов на отель Intercontinental погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter .

"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - заявил Кирилич.

Напомним, при нападении на гостиницу в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины проверяло информацию о возможных погибших и пострадавших украинцев во время нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице афганистана Кабуле.