В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД
В столице афганистана Кабуле во время нападения террористов на отель Intercontinental погиб гражданин Украины.
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в
"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - заявил Кирилич.
Напомним, при нападении на гостиницу в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины проверяло информацию о возможных погибших и пострадавших украинцев во время нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице афганистана Кабуле.
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