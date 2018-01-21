САП может забрать дела НАБУ из-за утечки информации - Холодницкий

САП может забрать дела НАБУ из-за утечки информации - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) может забрать уголовные производства, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро, если в НАБУ продолжатся утечки информации.

Об этом в эфире канала "1+1" заявил руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко изданию "Цензор.НЕТ".

"Мы глубоко обеспокоены такой очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если это будет продолжаться, САП не будет иметь другого выхода, кроме забрать все дела из НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца", – сказал Холодницкий.

29 ноября 2017 года издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием.

Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.

Ранее стало известно, что ГПУ провела обыск и сообщила о подозрении "агенту Екатерине". Ранее видео с ее участием публиковали в подтверждение причастности Розенблата и Полякова к "янтарному делу".

В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл., в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долл. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.




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