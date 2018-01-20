Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе

Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе

Новый боевой корабль прибрежной зоны ВМС США USS Little Rock, который был введен в эксплуатацию 16 декабря 2017 года, застрял во льдах во время первого похода.

Об этом сообщает портал Business Insider.

Корабль покинул порт Баффало 20 декабря и направился в порт на военно-морскую станцию во Флориде. Little Rock добрался до канадского Монреаля 27 декабря и должен был отправиться дальше, в Галифакс, однако порт сковало льдом. В порту также не оказалось буксирных лодок, чтобы вызволить корабль изо льда.

Как сообщила Business Insider представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон, Little Rock должен был простоять в порту до 11 января, однако в настоящее время корабль все еще находится в Монреале. Он сможет продолжить путь только после того, как пройдут морозы. По словам Хиллсон, сейчас в Монреале «рекордно низкие температуры, близкие к историческому рекорду для конца декабря — начала января».

USS Little Rock LCS-9 предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. Длина корабля — 115 м, ширина — 17,5 м. Максимальная скорость — 45 узлов. Экипаж — 98 человек. На вооружении стоят корабельный зенитно-ракетный комплекс MK 31, пушка Bofors 57 мм.




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