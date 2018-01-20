В Афинах украинское посольство пытались забросать коктейлем "Молотова"
Климкин подозревает "радикалов под воздействием РоSSии".
В столице Греции Афинах в ночь на 20 января попытались напасть на украинское посольство, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, неизвестные хотели использовать бутылки с зажигательной смесью. Вследствие попытки нападения никто не пострадал, добавил министр.
«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием РоSSии. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране», - написал Климкин.
Нынешнее правительство Греции, объединяющее левых и правых популистов, считают пророSSийским. Премьер-министр Алексис Ципрас, который ранее высказывал мнение о смягчении санкции против РоSSии, при этом все-таки поддерживает их продолжение как «общее европейское решение».
Напомним, ранее парламент Греции утвердил пакет жестких реформ на фоне многотысячных демонстраций.
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