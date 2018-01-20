Французский суд разрешил Керимову съездить в РоSSию

РоSSийский сенатор, которого во Франции обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег, поехал к тяжелобольному родственнику.

?Французский суд разрешил Керимову съездить в РоSSию
Сулейман Керимов (в центре)
Фото: kavpolit.com

Французский суд отпустил роSSийского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова на краткосрочную поездку в РоSSию. Об этом французским СМИ сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Укринформ.

«Господин Керимов получил разрешение от судьи съездить в РоSSию с обязательством вернуться, чтобы посетить тяжело больного близкого родственника (родного или сводного брата). Ему разрешено осуществить эту поездку в период с пятницы по воскресенье (21 января) », - сказал прокурор.

Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег в составе организованной преступной группы.

В деле Керимова речь идет о незаконном перемещении на территорию Франции суммы от 500 до 750 млн евро. Следствие подозревает 13 человек, среди них два адвоката из Франции, бывший нотариус, агент по недвижимости несколько членов местной богатой семьи, которые скрыли от уплаты налогов значительную сумму, полученную от Керимова за покупку их виллы. В частности при покупке виллы Hier, на мысе Антиб.

Керимов, как утверждает следствие, заплатил 127 млн евро, а официальная сумма сделки составила 35 млн евро.

Также следствие выявило, что управляющий виллами Керимова на Лазурном берегу - Седрик Фожеру - неоднократно ездил в соседнюю Швейцарию, где снимал со счетов наличные и перевозил их в чемоданах во Францию. Как говорится в сообщении, суммы составляли сотни тысяч евро.

Сейчас дело расследуется по статьям о незаконной финансовой деятельности и уклонение от уплаты налогов в составе организованной преступной группы, по которым предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

51-летний Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского футбольного клуба "Анжи".

В рейтинге миллиардеров роSSийского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21 место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября.


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