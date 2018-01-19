Минюст решил создать реестр неплательщиков алиментов
В минувшем году госисполнители взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам.
Министерство юстиции создаст в 2018 году реестр должников по алиментам, сообщил заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.
"Будет создан и будет функционировать реестр должников по алиментам, как составляющая часть реестра должников, который уже успешно работает, и все граждане могут ознакомиться с данными в этом реестре", - рассказал он на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".
В минувшем году госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам в пользу 576 тыс. детей.
Напомним, 6 февраля вступит в силу закон об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов.
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