Минюст решил создать реестр неплательщиков алиментов

В минувшем году госисполнители взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам.

Минюст решил создать реестр неплательщиков алиментов
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Фото: Макс Требухов

Министерство юстиции создаст в 2018 году реестр должников по алиментам, сообщил заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

"Будет создан и будет функционировать реестр должников по алиментам, как составляющая часть реестра должников, который уже успешно работает, и все граждане могут ознакомиться с данными в этом реестре", - рассказал он на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

В минувшем году госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам в пользу 576 тыс. детей.

Напомним, 6 февраля вступит в силу закон об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов.


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