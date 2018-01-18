В Индии запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Индия в пятый раз провела тестовый пуск разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V. Летом крупнейшая ракета индийского производства с самым большим в истории страны спутником была запущена с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Об этом сообщают The Times Of India.

Старт был проведен 18 января 2018 года с острова Абдул-Калам у восточного побережья Индостана. Подробности испытания не сообщаются.

Трехступенчатая ракета способна переносить ядерный боезаряд на расстояние более пяти тысяч километров, в частности, достичь северных регионов Китая. Высота Agni-V составляет 17 метров, масса — 50 тонн.

Предыдущие испытания ракеты прошли в апреле 2012-го, сентябре 2013-го, январе 2015-го и декабре 2016-го.

Индия планирует провести еще несколько испытаний Agni-V. Ввод нового оружия сделает страну шестой (или седьмой с учетом Северной Кореи), после США , РоSSии, Китая, Франции и Великобритании, имеющей в своем распоряжении баллистические ракеты с дальностью полета более пяти тысяч километров.

Напомним, дипломатический квартал в центре Кабула в понедельник был подвержен ракетной атаке.

сообщил заместитель спикера министра внутренних дел Нусрат Рахими, сообщает афганское агентство.

По его словам, ракета приземлиласьнедалеко от посольства Канады. В результате инцидента жертв нет.