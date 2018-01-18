Жительница Харькова торговала военной информацией – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили факт оказания незаконной научной помощи иностранному государству в разработке товаров военного назначения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ .

"Оперативные работники контрразведки СБУ установили, что местная жительница, бывшая сотрудница одного из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, систематически выезжала в одну из стран Восточной Азии. Научная сотрудница по заказу профильного института предоставляла услуги по разработке и производству оптико-электронного устройства для контроля космического пространства", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что женщина получила от заказчиков 1 тысячу долларов.

По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и должен был применяться для дальнего обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет и орбитальных космических аппаратов.

Согласно украинскому законодательству, предоставление таких услуг должно осуществляться только по разрешению Государственной службы экспортного контроля, которого сотрудница харьковского научного учреждения не получала, – подчеркнули в СБУ .

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном вывозе за пределы Украины запрещенных технологий (ч.1 ст.333 УК Украины).

Досудебное следствие уже завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и передачи в суд.

Напомним, на блокпосту боевиков на оккупированном Донбассеумер мужчина.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .