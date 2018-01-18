Нацсовет разработал план отключения аналогового ТВ с конечным сроком в июне 2019 года

Переход к "цифре" опаздывает уже на несколько лет.

Нацсовет разработал план отключения аналогового ТВ с конечным сроком в июне 2019 года
Фото: Depositphotos/Rangizzz

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в четверг утвердил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно проекту, прекращение работы действующих аналоговых радиоэлектронных средств в пилотной области запланировано на март 2018 года. Ее определит межведомственная группа при Кабмине, но уже известны претенденты - это Волынская, Одесская, Житомирская, Киевская и Кировоградская области.

В целом по стране прекращение аналогового вещания запланировано на июнь 2018 года, а окончательное отключение сигнала запланировано на январь-июнь 2019 года.

На первых этапах продолжат вещать в аналоге "UA: Перший", местные каналы, аналоговые каналы в некоторых проблемных населенных пунктах, где цифровой оператор "Зеонбуд" должен достроить многоканальную сеть МХ-1, а также аналоговые каналы в зоне АТО. Отключение аналоговых РЭС на территории проведения АТО будет происходить согласно отдельному решению Кабмина.

Напомним, Украина взяла на себя международные обязательства (согласно договору, подписанному в Женеве в 2006 году) до 17 июня 2015 года перейти с аналогового на цифровое вещание. Однако правительство несколько раз откладывало отключение.


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