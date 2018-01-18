Защита Януковича хочет допросить Азарова, Клюева, Захарченко

В списке свидетелей защиты - более трех десятков имен.

Защита Януковича хочет допросить Азарова, Клюева, Захарченко
Фото: kievvlast.com.ua

Защита Виктора Януковича, которого заочно судят в Киеве по обвинению в государственной измене, составила список свидетелей, которых она хочет допросить.

В нем значится 35 фамилий, пишет "Интерфакс-Украина".

В их числе - бывший премьер Николай Азарова, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, бывший министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины Юрий Ильин, бывший начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.

Также адвокаты Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

Также в списке свидетелей защиты несколько лиц, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму.

Еще защитники экс-президента хотят повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Напомним, что сейчас в суде допрашиваются свидетели обвинения. В частности, показания уже давали бывший премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, бывший постпред в ООН Юрий Сергеев, бывший нардеп Андрей Сенченко, несколько военных, дипломатов и сотрудников госохраны.


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