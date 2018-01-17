Парубий объявил о выходе Ничипоренко из группы "Видродження"

Парубий объявил о выходе Ничипоренко из группы

Спикер парламента Андрей Парубий объявил о выходе нардепа Валентина Ничипоренко из группы "Партия "Видродження".

Об этом он сказал в конце утреннего пленарного заседания 17 января, передает "112 Украина".

"Хочу зачитать объявление, которое поступило в президиум ВР, - согласно ч. 3 ст. 60 закона Украины о Регламенте ВР, сообщаю о выходе из состава депутатской группы "Партии "Видродження" народного депутата Ничипоренко Валентина", - сказал Парубий.

Напомним,  украинский парламент сегодня продолжил рассмотрение поправок к законопроекту № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, группах и фракциях. Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко посетит заседание комитета по нацбезопасности и отчитается о ходе спецконфискации.

Отметим, что согласно повестке дня парламента на неделю пленарная пятница должна быть днем ратификаций. Вместе с тем вчера депутаты успели рассмотреть только две трети поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, поэтому планы изменились.




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