СБУ попыталась получить от Саакашвили образцы голоса

Адвокат отказался сообщить, согласился ли политик на это.

СБУ попыталась получить от Саакашвили образцы голоса
Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины во вторник провела допрос экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Спецслужба в рамках расследования дела о получении политиком денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко пыталась получить образцы голоса политика, сообщил журналистам после допроса адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня было следственное действие относительно попытки взятия образцов голоса в рамках экспертизы. Мы предоставили свои объяснения и возражения", – сказал он.

Чернолуцкий не ответил, сдал ли Саакашвили образцы голоса, сославшись на тайну следствия.

При этом он напомнил, экспертиза разговора Саакашвили и Курченко уже проведена, и выразил удивление, для чего спецслужбе понадобились образцы голоса политика на данном этапе расследования.

По словам адвоката, повестки на следующий допрос Саакашвили не вручали.

Напомним, 29 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Сергеем Курченко.

Сам Саакашвили отрицает, что такой разговор был.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Саакашвили собрался искать "300 спартанцев" в регионах УкраиныСаакашвили собрался искать "300 спартанцев" в регионах Украины
Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителейАпелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей
СБУ четыре часа допрашивала СаакашвилиСБУ четыре часа допрашивала Саакашвили
Саакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУСаакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУ
Саакашвили пришел на допрос в СБУСаакашвили пришел на допрос в СБУ
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
СБУ снова вызвала Саакашвили на допросСБУ снова вызвала Саакашвили на допрос
Маргвелашвили считает необоснованным уголовное преследование СаакашвилиМаргвелашвили считает необоснованным уголовное преследование Саакашвили
Решение об экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст, - ГПУРешение об экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст, - ГПУ
Саакашвили назвал приговор суда Тбилиси незаконнымСаакашвили назвал приговор суда Тбилиси незаконным
Последние новости
Подгружаем последние новости