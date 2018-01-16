СБУ попыталась получить от Саакашвили образцы голоса
Адвокат отказался сообщить, согласился ли политик на это.
Служба безопасности Украины во вторник провела допрос экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Спецслужба в рамках расследования дела о получении политиком денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко пыталась получить образцы голоса политика, сообщил журналистам после допроса адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
"Сегодня было следственное действие относительно попытки взятия образцов голоса в рамках экспертизы. Мы предоставили свои объяснения и возражения", – сказал он.
Чернолуцкий не ответил, сдал ли Саакашвили образцы голоса, сославшись на тайну следствия.
При этом он напомнил, экспертиза разговора Саакашвили и Курченко уже проведена, и выразил удивление, для чего спецслужбе понадобились образцы голоса политика на данном этапе расследования.
По словам адвоката, повестки на следующий допрос Саакашвили не вручали.
Напомним, 29 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Сергеем Курченко.
Сам Саакашвили отрицает, что такой разговор был.
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