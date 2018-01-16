Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО

Те, кто не успел зарегистрироваться в основной период, смогут это сделать на дополнительной сессии в мае.

Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО
Фото: Українські Новини

Внесены изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

Об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

"Внесение изменений обусловлено в связи с введением с 2018 года проведения государственной итоговой аттестации (ГИА, - ред.) в форме внешнего независимого оценивания по украинскому языку для учащихся (слушателей, студентов) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", - говорится в сообщении.

Учащиеся профессионально-технического и высшего образования получают полное общее среднее образование и сдают государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Комплект регистрационных документов подают в учреждения образования, в которых они учатся.

Руководители учебных заведений после получения регистрационных документов своих учеников должны сформировать список лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Список лиц и комплекты документов в установленные сроки руководители учреждений направляют в соответствующий региональный центр.

Таким учащимся сертификаты ВНО в индивидуальных конвертах будет отправлены по адресу учебного заведения, где они учатся.

Исключена норма о возможности представления копии свидетельства о рождении вместо копии паспорта гражданина Украины для регистрации лицам, которым по состоянию на 1 сентября года не исполнилось 16 лет.

"Еще одной новацией является то, что лица, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО 3-21 мая. Такие лица могут выбрать только те предметы, результат которых им будет засчитан как оценка государственной итоговой аттестации", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Минобразования определило перечень учебных предметов, по которым в 2018 году будет проведено ВНО выпускников школ.


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