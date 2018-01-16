Представителя правительства Афганистана задержали по подозрению в шпионаже
Наблюдение за чиновником велось на протяжении нескольких месяцев.
Сотрудники разведки Афганистана задержали чиновника правительства страны в западной провинции Герат по подозрению в шпионаже.
Об этом заявил спикер губернатора Герата Джилани Фархад, передает "Радио Свобода".
Чиновника обвинили в передаче государственных секретных документов спецслужбам Ирана.
По словам спикера, чиновника по имени Ассадуллах Резаи задержали более 10 дней тому назад агенты Национального управления безопасности. Его отправили в Кабул для дальнейшего расследования.
Фархад отметил, что Резаи около двух лет работал экспертом по муниципальным вопросам в провинции Герат, которая граничит с Ираном, а до этого занимал высокие должности в провинции Фарах.
Спикер добавил, что наблюдение за чиновником велось на протяжении нескольких месяцев.
Как сообщалось накануне, в Стамбуле проходят мирные переговоры по Афганистану.
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