Представителя правительства Афганистана задержали по подозрению в шпионаже

Наблюдение за чиновником велось на протяжении нескольких месяцев.

Сотрудники разведки Афганистана задержали чиновника правительства страны в западной провинции Герат по подозрению в шпионаже.

Об этом заявил спикер губернатора Герата Джилани Фархад, передает "Радио Свобода".

Чиновника обвинили в передаче государственных секретных документов спецслужбам Ирана.

По словам спикера, чиновника по имени Ассадуллах Резаи задержали более 10 дней тому назад агенты Национального управления безопасности. Его отправили в Кабул для дальнейшего расследования.

Фархад отметил, что Резаи около двух лет работал экспертом по муниципальным вопросам в провинции Герат, которая граничит с Ираном, а до этого занимал высокие должности в провинции Фарах.

Спикер добавил, что наблюдение за чиновником велось на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщалось накануне, в Стамбуле проходят мирные переговоры по Афганистану.